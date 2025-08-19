Gamereactor

  •   Italiano


Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

Deputato finlandese trovato morto suicida in Parlamento

I legislatori sospendono le attività mentre il paese reagisce a una perdita improvvisa.

HQ

Le ultime notizie sulla Finlandia. Una tragedia che ha scosso la comunità politica della nazione: il 30enne deputato finlandese Eemeli Peltonen, è morto suicida all'interno del palazzo del parlamento di Helsinki nelle prime ore di martedì, secondo i media locali.

"La scomparsa di Eemeli Peltonen sconvolge profondamente me e tutti noi", ha scritto la presidente del gruppo parlamentare socialdemocratico di Peltonen. "Era un membro molto amato della nostra comunità e ci mancherà profondamente. Una giovane vita è finita troppo presto".

Il socialdemocratico, descritto dai colleghi come ampiamente rispettato e ammirato, aveva preso un congedo medico all'inizio di quest'anno. Le autorità hanno confermato che non è stato coinvolto alcun gioco scorretto, mentre i servizi di emergenza sono stati inviati sulla scena nelle prime ore di martedì.

Il primo ministro Petteri Orpo ha espresso le sue condoglianze, definendo la notizia profondamente triste e offrendo sostegno alla famiglia e ai colleghi del deputato. In risposta, il Partito di Coalizione Nazionale ha temporaneamente interrotto le sue attività politiche durante il suo incontro estivo in corso.

Deputato finlandese trovato morto suicida in Parlamento
Parlamento finlandese a Helsinki // Shutterstock

This post is tagged as:

Notizie dal mondoFinlandia


Caricamento del prossimo contenuto