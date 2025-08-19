Deputato finlandese trovato morto suicida in Parlamento

HQ

Le ultime notizie sulla Finlandia . Una tragedia che ha scosso la comunità politica della nazione: il 30enne deputato finlandese Eemeli Peltonen, è morto suicida all'interno del palazzo del parlamento di Helsinki nelle prime ore di martedì, secondo i media locali.

"La scomparsa di Eemeli Peltonen sconvolge profondamente me e tutti noi", ha scritto la presidente del gruppo parlamentare socialdemocratico di Peltonen. "Era un membro molto amato della nostra comunità e ci mancherà profondamente. Una giovane vita è finita troppo presto".

Il socialdemocratico, descritto dai colleghi come ampiamente rispettato e ammirato, aveva preso un congedo medico all'inizio di quest'anno. Le autorità hanno confermato che non è stato coinvolto alcun gioco scorretto, mentre i servizi di emergenza sono stati inviati sulla scena nelle prime ore di martedì.

Il primo ministro Petteri Orpo ha espresso le sue condoglianze, definendo la notizia profondamente triste e offrendo sostegno alla famiglia e ai colleghi del deputato. In risposta, il Partito di Coalizione Nazionale ha temporaneamente interrotto le sue attività politiche durante il suo incontro estivo in corso.