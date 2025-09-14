Destiny: Rising supporterà presto il gameplay a 120 fps, ma solo su dispositivi Apple iPhone 17

HQ

È stato confermato che molto presto, l'alternativa mobile Destiny, Destiny: Rising, cercherà di sfruttare appieno i vantaggi della linea di dispositivi iPhone 17 appena rivelata.

In un recente post sui social media, è stato confermato che è in arrivo un aggiornamento, che cercherà di fornire un gameplay a 120 fps per il titolo, in particolare per i gadget iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone Air, con l'aggiornamento previsto per arrivare "presto".

Inutile dire che, considerando che i nuovi iPhone inizieranno a essere spediti il 19 settembre, questa è una buona cosa da tenere a mente se stai cercando un modo per far passare il tuo nuovo gadget attraverso la suoneria.