Diamo un'occhiata alla MG Cyberster nella nostra nuova EV Hour
Il piccolo ed entusiasmante EV sportivo di MG è una sorta di prima volta sul mercato.
Puoi acquistare una Porsche Taycan o un'Audi e-tron GT per un movimento EV veloce e basato sulle prestazioni, ma solo ora il mercato è riuscito a offrire un equivalente dell'iconica sportiva, la Mazda MX-5 o la Honda S2000.
La MG Cyberster è proprio questo, una sportiva semi-economica, piccola e veloce, e la sua batteria ti porterà anche molto lontano.
Abbiamo dato un'occhiata approfondita all'ultima EV Hour, che potete vedere qui sotto.
