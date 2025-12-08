Diamo un'occhiata alla MG Cyberster nella nostra nuova EV Hour

HQ

Puoi acquistare una Porsche Taycan o un'Audi e-tron GT per un movimento EV veloce e basato sulle prestazioni, ma solo ora il mercato è riuscito a offrire un equivalente dell'iconica sportiva, la Mazda MX-5 o la Honda S2000.

La MG Cyberster è proprio questo, una sportiva semi-economica, piccola e veloce, e la sua batteria ti porterà anche molto lontano.

Abbiamo dato un'occhiata approfondita all'ultima EV Hour, che potete vedere qui sotto.