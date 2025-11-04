Diane Ladd, attrice di Cuore selvaggio, muore a 89 anni

HQ

L'attrice americana Diane Ladd, tre volte candidata all'Oscar nota per le sue interpretazioni in Alice Doesn't Live Here Anymore, Wild at Heart e Rambling Rose, è morta all'età di 89, ha confermato lunedì sua figlia Laura Dern.

Ladd è morta nella sua casa in California, circondata dalla famiglia. L'attrice ha costruito una straordinaria carriera che abbraccia più di settant' anni, spesso interpretando donne del sud forti e complesse la cui resilienza rispecchiava la sua.

Una stirpe hollywoodiana e un legame duraturo

Figlia di un veterinario del Mississippi e di un'attrice, Ladd ha iniziato a esibirsi sul palco negli anni '50 prima di passare alla televisione e al cinema. È apparsa in classici comeWhite Lightning (1973),Citizen Ruth (1996) eEnlightened (2011) della HBO, dove ha interpretato ancora una volta la madre di Dern sullo schermo.

Nel 1991, Ladd e Dern hanno fatto la storia come l'unica coppia madre-figlia mai nominata all'Oscar per lo stesso film ( Rambling Rose).

Oltre a recitare, Ladd è stato anche uno scrittore e regista e nel 2023 è stato coautore del libro di memorieHoney, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love with Dern. Il libro è nato dalle profonde conversazioni che i due hanno condiviso durante le passeggiate quotidiane dopo che a Ladd è stata diagnosticata una malattia polmonare, passeggiate che, come ha detto Dern, "hanno contribuito a riportare in vita mia madre".

"Una donna del Rinascimento"

Nel corso della sua carriera, Ladd è apparsa in più di 120 ruoli cinematografici e televisivi, guadagnando tre nomination agli Emmy e una stella sulla Hollywood Walk of Fame, insieme a Bruce e Laura Dern.

La produttrice Barbara Boyle una volta la definì "una donna del Rinascimento", elogiando la sua intuizione, la spinta creativa e l'intelligenza emotiva, qualità che hanno definito sia la sua arte che la sua vita.

L'eredità di Ladd resiste attraverso le sue interpretazioni senza tempo e attraverso Laura Dern, che una volta ha detto di sua madre: "Si presenta così nella vita. Non le importa cosa pensano gli altri".