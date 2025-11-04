Diane Ladd, attrice di Cuore selvaggio, muore a 89 anni
La star nominata all'Oscar di Rambling Rose e Alice non abita più lascia un'eredità di sette decenni.
L'attrice americana Diane Ladd, tre volte candidata all'Oscar nota per le sue interpretazioni in Alice Doesn't Live Here Anymore, Wild at Heart e Rambling Rose, è morta all'età di 89, ha confermato lunedì sua figlia Laura Dern.
Ladd è morta nella sua casa in California, circondata dalla famiglia. L'attrice ha costruito una straordinaria carriera che abbraccia più di settant' anni, spesso interpretando donne del sud forti e complesse la cui resilienza rispecchiava la sua.
Una stirpe hollywoodiana e un legame duraturo
Figlia di un veterinario del Mississippi e di un'attrice, Ladd ha iniziato a esibirsi sul palco negli anni '50 prima di passare alla televisione e al cinema. È apparsa in classici comeWhite Lightning (1973),Citizen Ruth (1996) eEnlightened (2011) della HBO, dove ha interpretato ancora una volta la madre di Dern sullo schermo.
Nel 1991, Ladd e Dern hanno fatto la storia come l'unica coppia madre-figlia mai nominata all'Oscar per lo stesso film ( Rambling Rose).
Oltre a recitare, Ladd è stato anche uno scrittore e regista e nel 2023 è stato coautore del libro di memorieHoney, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love with Dern. Il libro è nato dalle profonde conversazioni che i due hanno condiviso durante le passeggiate quotidiane dopo che a Ladd è stata diagnosticata una malattia polmonare, passeggiate che, come ha detto Dern, "hanno contribuito a riportare in vita mia madre".
"Una donna del Rinascimento"
Nel corso della sua carriera, Ladd è apparsa in più di 120 ruoli cinematografici e televisivi, guadagnando tre nomination agli Emmy e una stella sulla Hollywood Walk of Fame, insieme a Bruce e Laura Dern.
La produttrice Barbara Boyle una volta la definì "una donna del Rinascimento", elogiando la sua intuizione, la spinta creativa e l'intelligenza emotiva, qualità che hanno definito sia la sua arte che la sua vita.
L'eredità di Ladd resiste attraverso le sue interpretazioni senza tempo e attraverso Laura Dern, che una volta ha detto di sua madre: "Si presenta così nella vita. Non le importa cosa pensano gli altri".