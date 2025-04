Diciamo addio a Baldur's Gate III su GR Live di oggi

Nonostante il fatto che ci siano alcuni piccoli bug in Baldur's Gate 3 esce come una delle più grandi uscite del 2023, anche se ci sono alcune parti lente rispetto alla versione pc. La cosa più importante è capire che questo gioco è a turni, quindi è molto più diverso rispetto alla versione del 2004.

Baldur's Gate 3

8 Agosto 2023 alle 11 RECENSIONE. Scritto da Patrik Severin

Patrik ha preparato il suo kit di sopravvivenza per far fronte a un lungo ritorno sulla Costa della Spada e per vedere se il terzo Baldur's Gate ha senso per concludere l'estate con...