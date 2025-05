Digital Foundry critica Doom: The Dark Ages su PS5 Pro

HQ

Si potrebbe pensare che la PlayStation 5 Pro, con il suo prezzo elevato, offra un'esperienza di gioco nettamente migliorata rispetto al resto del mercato delle console. Ma purtroppo, questo non sembra essere il caso quando si tratta di Doom: The Dark Ages, che Digital Foundry descrive come una delusione, forse anche un ripensamento.

In poche parole, Doom: The Dark Ages non riesce a impressionare su PS5 Pro. Certo, raggiunge una risoluzione stabile di 1800p, ma lo fa in circostanze discutibili. In particolare, il gioco soffre di notevoli cali di frame rate. E quando lo si confronta con la versione Series X, che gira a 60 fps costanti, è difficile non sentirsi delusi.

A peggiorare le cose, la tecnologia di upscaling di Sony, PSSR, non è nemmeno supportata, sollevando seri interrogativi su quanto tempo e sforzi siano stati effettivamente spesi per ottimizzarlo per la potente console di Sony. Digital Foundry lo definisce addirittura "uno degli aggiornamenti PS5 Pro meno entusiasmanti che abbiamo visto tra i recenti titoli AAA".

Speriamo che le patch siano presto in arrivo per rimettere le cose in carreggiata.

Allora, su quale sistema stai giocando Doom: The Dark Ages ? E com'è stata la tua esperienza finora?