Digital Foundry sbatte sullo schermo Switch 2: "Uno dei pannelli LCD più lenti dei tempi moderni"

I nerd della tecnologia di Digital Foundry, guidati da John Linneman, hanno sollevato il coperchio su Switch 2 e hanno dato un'occhiata più da vicino al suo schermo. Lo descrivono come "uno dei pannelli LCD moderni più lenti" che abbiano mai visto. Questo è uno svantaggio significativo per una console che in precedenza si vantava che lo schermo era uno dei principali miglioramenti rispetto alla generazione precedente.

Linneman ha testato l'input lag, ovvero la velocità con cui lo schermo risponde all'input, e i risultati sono stati tutt'altro che impressionanti: oltre 30 millisecondi in alcune modalità. Con gli standard del settore intorno ai 10 ms per ciò che è considerato "buono", il Switch 2 sembra più un giocattolo.

Insomma, si tratta probabilmente dello stesso pannello più economico che si trova in molti semplici tablet o Switch copie presenti sul mercato cinese, una tecnologia LCD obsoleta con ritardo a singolo campione, che, unita all'alta risoluzione (soprattutto a 4K, docked), diventa ancora peggio e decisamente lenta. In definitiva, ciò significa meno precisione, una risposta più scarsa agli input e una sensazione di lentezza che semplicemente non si trova nei pannelli OLED.

Tuttavia, ci sono anche alcuni punti positivi. Per quanto riguarda la riproduzione dei colori, il pannello è perfettamente a posto, è anche relativamente luminoso ed efficiente dal punto di vista della batteria. Ma se hai qualsiasi tipo di requisito di qualità dell'immagine, dimentica la schermata Switch 2.

Cosa ne pensi della schermata Switch 2 ?