Discord introduce gli annunci nell'app mobile

L'anno scorso, Discord ha deciso di introdurre annunci pubblicitari, qualcosa con cui gli utenti del client PC potevano scegliere di interagire in cambio di varie ricompense. Questo concetto si sta ora espandendo per includere l'app mobile, che, secondo un rapporto di The Verge, inizierà a presentare le cosiddette "Video Quests" entro la fine dell'anno.

L'idea è più o meno la stessa: in cambio della visione di un breve spot pubblicitario, si ricevono ricompense in diverse forme: bling digitale per il proprio profilo o avatar. Gli annunci appariranno come una "barra delle missioni" nella parte inferiore dello schermo, che gli utenti possono scegliere di ignorare o con cui interagire per guardare il video completo e guadagnare la ricompensa.

Uno sguardo al futuro, chiaro e semplice, che molti si aspettano peggiorerà in relazione alla presunta IPO entro la fine dell'anno, dove Discord è stata valutata a circa 160 miliardi di corone svedesi (circa 15 miliardi di dollari).

Hai interagito con gli annunci di Discord e quali sono le tue prospettive sul futuro della piattaforma? È luminoso o desolante?