Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Dressmaker
IN PRIMO PIANO: Copertura SGF 2026

Discover Dressmaker, il simulatore di sartoria in arrivo a settembre

Completa commissioni su misura e le storie dei tuoi clienti in questo adorabile simulatore.

Se la moda è la tua passione o ami cucire, non puoi mancare Dressmaker. Da Free Lives al suo studio interno Cozy Lives, questo simulatore di sartoria sta arrivando ora, permettendoti di tessere e creare i tuoi outfit e modifiche usando materiali diversi come lana, seta o lino.

Progetta modelli, ritagliali con forbici o cucili a mano o con una macchina da cucire. La felicità dei tuoi clienti dipenderà dalla tua abilità!

Dressmaker sarà disponibile su Steam a partire da settembre 2026, come abbiamo visto su Wholesome Direct. Dai un'occhiata alla galleria di screenshot qui sotto.

Dressmaker galleria immagini

Dressmaker
Dressmaker
Dressmaker
Dressmaker
Dressmaker
Dressmaker
Dressmaker

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto