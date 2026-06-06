Discover Dressmaker, il simulatore di sartoria in arrivo a settembre

Se la moda è la tua passione o ami cucire, non puoi mancare Dressmaker. Da Free Lives al suo studio interno Cozy Lives, questo simulatore di sartoria sta arrivando ora, permettendoti di tessere e creare i tuoi outfit e modifiche usando materiali diversi come lana, seta o lino.

Progetta modelli, ritagliali con forbici o cucili a mano o con una macchina da cucire. La felicità dei tuoi clienti dipenderà dalla tua abilità!

Dressmaker sarà disponibile su Steam a partire da settembre 2026, come abbiamo visto su Wholesome Direct. Dai un'occhiata alla galleria di screenshot qui sotto.

Dressmaker galleria immagini