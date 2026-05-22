Discutiamo del dilemma Destiny e delle ambizioni di Warhorse nell'ultimo episodio The Gamereactor Show

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È stata una settimana folle nell'industria dei videogiochi per una miriade di motivi. Naturalmente, questo ha reso la scelta degli argomenti rilevanti per l'ultimo episodio di The Gamereactor Show una passeggiata; per quanto riguarda il 91° episodio, tocchiamo Warhorse Studios, Grand Theft Auto VI e la grande storia delle ultime 24 ore, Bungie che decide di sparire Destiny 2.

Sì, guardiamo alla conferma di Warhorse che due giochi sono in programma, uno dei quali è un'esperienza simile a Il Signore degli Anelli. Dopo questo, toccheremo l'ultimo aggiornamento ai piani di lancio di Grand Theft Auto VI, con il progetto ancora saldamente previsto per l'arrivo a novembre. E allo stesso modo, passiamo un sacco di tempo a discutere Destiny 2 e della decisione di Bungie di lasciare il gioco con poco in programma come sostituto.

Guarda l'ultimo episodio dello show qui sotto, oppure ascoltalo sul tuo fornitore di podcast preferito, che sia Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.