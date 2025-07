Discutiamo del futuro di Xbox nell'ultimo The Gamereactor Show

HQ

La scorsa settimana è stata difficile da digerire per una moltitudine di motivi se sei un fan dei giochi. Il principale motivo di preoccupazione è venuto da Microsoft e dalla sua decisione di licenziare migliaia di dipendenti, molti dei quali provenivano dalla sua divisione di gioco a Xbox, una situazione che ha visto la chiusura di The Initiative e la cancellazione di Perfect Dark, la fine del lavoro su Everwild e licenziamenti a Rare, e anche metà di Turn 10 ha sparato, sollevando la domanda se Forza Motorsport abbia un futuro.

Questa è stata solo una piccola parte dell'impatto che definirà il produttore e l'editore di console per gli anni a venire, ed è proprio di questo che abbiamo parlato nell'ultimo episodio di The Gamereactor Show.

Alex ed io ci siamo seduti e abbiamo parlato di questi licenziamenti, di come alcune decisioni fossero probabilmente attese ma di come altre sembrino aziendali e guidate dall'avidità. Parliamo anche di cosa significhi questo per Xbox e se stiamo guardando a un futuro in cui Xbox sarà ancora un produttore di console tra cinque o dieci anni.

