Dishonored 3 non è del tutto fuori discussione

Il fondatore di Arkane Studios, Raphael Colantonio, ha espresso l'apertura allo sviluppo di un terzo capitolo della serie Dishonored. In una recente apparizione al Quad Damage Podcast, Colantonio ha dichiarato che potrebbe immaginare di lavorare su Dishonored 3 visto il tempo trascorso dall'ultimo gioco. Tuttavia, ha riconosciuto le complicazioni, osservando che i membri chiave del team, tra cui lui stesso e il co-regista Harvey Smith, hanno lasciato Arkane e progetti attuali come Blade sono in fase di sviluppo.

"Mi piacerebbe - voglio dire, stiamo parlando in modo totalmente ipotetico a questo punto - che potrei vedermi lavorare su Dishonored 3 in questo momento perché è passato così tanto tempo che, sai, perché no?"

"Quale di queste tre versioni vedrà mai il giorno, ora stiamo parlando di fantascienza a questo punto. Così tante delle persone [che hanno lavorato alla serie] sono sparse in giro, e Harvey non è più ad Arkane. Io non sono ad Arkane, e Dinga sta lavorando a Blade."

