Disney+ acquista i diritti per UEFA Champions League, Europa e Conference League in Belgio: Migliori club belgi

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I tifosi belgi avranno molto più facilità a guardare le competizioni UEFA la prossima stagione, dato che Disney+ ha annunciato a sorpresa l'acquisto dei diritti televisivi di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League tra il ciclo 2027-2031 (a partire dalla prossima stagione). Fino ad ora, i diritti televisivi erano divisi su canali diversi: RTL e Proximus avevano i diritti per la Champions League, mentre RTBF e Voo Sport World detenevano i diritti per Europa League e Conference League.

Disney+ ha già acquistato i diritti globali della Women's Champions League e segue i continui investimenti dei servizi OTT, solitamente dedicati a TV e film, negli sport dal vivo: Amazon Prime detiene una grande fetta della NBA, Netflix riceve sempre più boxe e persino incontri UFC...

Quanto bene andavano i club di calcio belgi in Europa?

In questa stagione, solo il Club Brugge raggiunse le fasi a eliminazione diretta della Champions League, perdendo contro l'Atlético de Madrid nei play-off a eliminazione diretta. Il Genk fu eliminato agli ottavi di finale di Europa League dal Friburgo e il RSC Anderlecht perse nei play-off a eliminazione diretta della Conference League contro l'AEK Atene.

Ma nessun club belga ha mai vinto un grande trofeo europeo dai tempi in cui l'Anderlecht vinse la Coppa UEFA nel 1983, e alcune Supercoppe e Coppe Europeie negli anni '70 e '80, mentre il Club Brugge raggiunse la finale della Coppa dei Campioni nel 1978.

La prossima stagione, l'Union Saint-Gilloise del Forest, Bruxelles, eliminata dalla fase di campionato di Champions League in questa stagione, potrebbe giocare di nuovo nella fase di campionato avendo vinto la stagione regolare della Pro League belga; il vincitore dei play-off otterrà la qualificazione diretta per la fase di Champions League League, attualmente disputata tra Club Brugge e Union SG.