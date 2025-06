Disney e Universal stanno affrontando Midjourney per le accuse di pirateria dell'intelligenza artificiale

HQ

Uno dei modi più importanti in cui le persone utilizzano l'intelligenza artificiale in questi giorni è quello di creare versioni non ufficiali di personaggi ed eventi esistenti e protetti da copyright. Uno dei più grandi è vedere vlog comici di Star Wars ' Stormtroopers, ma in passato ci sono stati altri usi del software che affrontano Marvel caratteri, e molto altro ancora. Sembra che la Disney e Universal siano stanchi che la loro proprietà intellettuale venga utilizzata in questo modo.

L'Hollywood Reporter osserva che è stata intentata una causa contro la società di intelligenza artificiale Midjourney con la motivazione che si tratta di un "pozzo senza fondo di plagio". Le aziende che si stanno unendo per avviare questa causa legale includono Disney Enterprises, Marvel, Lucasfilm, 20th Century, Universal City Studios Productions e DreamWorks Animation.

Questo momento segna in realtà la prima mossa di Hollywood contro l'intelligenza artificiale e i giganti della tecnologia che ne guidano lo sviluppo, poiché l'obiettivo è quello di impedire loro di consumare semplicemente immense quantità di dati per espellere versioni "sciatte" della loro IP, che viene poi consumata da innumerevoli persone in tutto il mondo.

La denuncia elabora: "Se un abbonato Midjourney invia un semplice messaggio di testo richiedendo un'immagine del personaggio Darth Vader in una particolare ambientazione o mentre compie una particolare azione, Midjourney lo obbliga generando e visualizzando un'immagine scaricabile di alta qualità con il personaggio di Darth Vader protetto da copyright della Disney".

La causa offre anche prove visive dell'uso da parte di Midjourney di personaggi protetti da copyright, con la denuncia che include uno sguardo a Yoda e Shrek e versioni generate dall'intelligenza artificiale dei personaggi.

La denuncia fa anche riferimento diretto e afferma che Midjourney ha preso dati e informazioni da IP protetti da copyright, li ha puliti e convertiti, e poi li ha utilizzati per i propri scopi di formazione, prima di visualizzare anche tali contenuti sulle pagine chiave di Esplora del suo sito web.

"La pubblicazione e la cura da parte di Midjourney delle immagini in violazione sulla pagina Esplora dimostrano che Midjourney sa che la sua piattaforma riproduce regolarmente le opere protette da copyright dei querelanti e che la pagina Esplora ha lo scopo di pubblicizzare la capacità di Midjourney di violare le opere protette da copyright".

Disney ha riassunto la sua intenzione di affrontare Midjourney con un dirigente di spicco che afferma semplicemente che "la pirateria è pirateria".