Disney+ taglia alcune scene dal nuovo episodio di I Simpson in Spagna

The Simpsons è una delle serie televisive più longeve, amate e famose. Nel suo quasi 40'anno di storia, è stato coinvolto in ogni tipo di controversia e ha affrontato ogni tipo di questione nel mondo moderno con il suo caratteristico umorismo. Tuttavia, con l'arrivo del nuovo episodio su Disney+ in Spagna, i fan hanno notato che parti chiave dell'episodio sono state omesse.

Come indicato dall'account X "SimpsonDoblaje" (SimpsonDub), dedicato a condividere scene dal doppiaggio spagnolo della serie, la fine dell'episodio 4 della stagione 37 omette il finale in cui Moe si riunisce con Maya. Puoi vederlo qui sotto:



Come se non bastasse, come indica una delle risposte al post, anche la scena in cui Moe menziona di essere ancora fidanzato con Maya è stata rimossa. Questo cambiamento rispetto all'originale ha acceso varie discussioni online su censura, abilismo (discriminazione contro le persone con disabilità) e il coprirsi le spalle in scene o situazioni che possono sembrare fuori contesto, come quando Moe frequenta un minorenne.

Resta da vedere se Disney+ commenterà la questione, se è stato un errore e l'episodio completo verrà pubblicato, o se ci sarà qualche altra ragione per questo cambiamento. Cosa ne pensi di questa modifica all'episodio originale?