Dispatch e Warner Bros. sono gli argomenti dell'ultimo episodio di The Gamereactor Show

TGIF, giusto! Il fine settimana è quasi arrivato, quindi perché non lanciarsi in un altro paio di giorni di beato relax sintonizzandosi su un altro episodio di The Gamereactor Show ?

Per il 71° episodio dello show, Alex ed io dedichiamo il nostro tempo ad alcuni argomenti diversi. Per cominciare, discutiamo di AdHoc Studio Dispatch, con Alex che condivide una mini recensione in corso del gioco che condivide molta ispirazione da Telltale di un tempo.

Dopo questo, parliamo di tutte le cose Warner Bros. e di come il titano della produzione sia in vendita sia un affare enorme, anche se potrebbe non portare a una vendita totale. Condividiamo ciò che pensiamo possa accadere come parte di questo grande momento.

E oltre a questo, chiacchieriamo brevemente anche di Ubisoft e della sua ultima controversia, Star Wars e del film Ben Solo una volta possibile, e altro ancora. Dai un'occhiata all'episodio più recente dello spettacolo qui sotto o sul tuo fornitore di podcast preferito, che si tratti di Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.