Dispatch finalmente permette ai giocatori Switch di vedere "seni, glutei e gesti osceni" nel DLC gratuito HR Violations

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Dopo mesi in cui i giocatori di Nintendo Switch e Switch 2 hanno dovuto affrontare la versione più censurata di Dispatch, lo sviluppatore AdHoc Studio ha aggiunto l'opzione per rimuovere la maggior parte degli elementi censurati del gioco, dandoti libero accesso a seni, glutei e l'uccello (cioè il dito medio). Questi cambiamenti includono anche nuovi filtri di censura, applicati anche alle versioni PC e PS5 del gioco.

Come spiegato in un nuovo post di AdHoc, alcuni elementi delle versioni Nintendo Switch e Switch 2 devono rimanere censurati, come genitali e audio espliciti, quindi niente audio onirico Invisigal nell'Episodio 4, e Toxic sarà coperto quando lascerà uscire il piccolo Toxic. Se invece vuoi modi più stilizzati per coprire i personaggi nel gioco, ora Dispatch ha aggiunto la censura Mosaic, Blackout e Chaotic.

Quest'ultimo sembra il più interessante, perché copre i personaggi e i gesti con ciò che è disponibile, mettendo Toxic in pantaloni, per esempio. Questo DLC gratuito è disponibile tramite il menu delle impostazioni del gioco, nella scheda dei filtri. Purtroppo, il Giappone non potrà ottenere questo DLC, a causa delle normative di censura nel paese. Blackout solo per i giocatori giapponesi.

Forse non è quello che tutti speravano leggendo il DLC Dispatch, ma l'aggiornamento HR Violations ci offre un modo giocoso per coprire i personaggi, o finalmente lasciarli liberi nelle versioni Switch e Switch 2. Sarebbe bello vedere AdHoc aggiungere più cose giocose come questa, ma non posso fare a meno di continuare a desiderare la Stagione 2.