Ditto si trasforma in 21 diversi Pokémon nella nuova gamma di peluche

HQ

Chi è quel Pokémon? Potrebbe sempre essere idem. Non sai mai veramente quando vieni ingannato dal mostro tascabile mutaforma, ma non puoi mai davvero arrabbiarti con un Ditto. Quel sorriso affascinante e vuoto ha sciolto i cuori di molti fan e ora puoi portare Ditto a casa, ma non nella sua forma base.

Una nuova linea di peluche Ditto ha preso il sopravvento nel negozio Pokémon Center, con 21 design diversi, tutti con il classico look Ditto intonacato sulle facce normali degli altri Pokémon. Ci sono anche quattro peluche del normale Ditto, se vuoi portarlo a casa così com'è.

Snorlax, Mimikyu, Lucario, Magikarp, Mew e altri sono presenti nei disegni. Inoltre, dato che è l'anno di Eevee, ovviamente non potevamo non avere Eeveelutions come parte della collezione. Uno dei peluche costa £ 16,99 al Pokémon Center, quindi avrai bisogno di tasche profonde per raccoglierli tutti.