Dodge sta lavorando per un sostituto di Viper chiamato come un altro serpente

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La Dodge Viper è iconica, ma sembra che presto verrà sostituita o condivisa la scena con un'altra auto sportiva Halo di Dodge, intitolata a un altro serpente.

Come riporta Motor1, Dodge ha ufficialmente confermato i piani per una nuova sportiva, che rilancerà il leggendario nome Copperhead e che pochi forse ricordano. Viene definita una "macchina di punta di nuova generazione per le prestazioni". È previsto per il 2028 e si prevede che combini "eccesso americano" con prestazioni elettrificate; attualmente non si sa se si riferisca a una trasmissione ibrida.

Fonti interne suggeriscono che la Copperhead potrebbe utilizzare un ibrido biturbo a sei cilindri in linea o addirittura un sistema completamente elettrico a tre motori che producono ben oltre 1.000 cavalli.

Dodge insiste che questa non è una muscle car nel senso tradizionale, ma piuttosto una sportiva, con caratteristiche di tenuta di strada e un prezzo da abbinare.