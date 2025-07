Donald Trump costringe i comandanti di Washington a riadottare il loro nome originale Redskins

HQ

Il Washington Commanders, la squadra di football americano vincitrice di tre Super Bowl, era conosciuto come Washington Redskins dal 1933 fino al 2020, quando dopo decenni di proteste, ha cambiato nome per evitare connotazioni razziste subito dopo l'omicidio di George Floyd. Tuttavia, il presidente Donald Trump vuole che il vecchio nome torni... e sta usando i permessi di un nuovo stadio come merce di scambio.

Sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha detto che non darà loro il permesso di costruire un nuovo stadio se la squadra non "si sbarazzerà del ridicolo soprannome". La squadra gioca attualmente nel Maryland dal 1997, ma ha raggiunto un accordo con il Distretto di Columbia per tornare in città con un nuovo stadio che dovrebbe aprire nel 2030.

"Potrei mettere una restrizione su di loro che se non cambiano il nome nell'originale 'Washington Redskins' e si liberano del ridicolo soprannome, 'Washington Commanders, non farò un accordo per loro per costruire uno stadio a Washington", ha postato. Ha aggiunto che Cleveland dovrebbe fare lo stesso con i Cleveland Guardians, tornando al nome Cleveland Indians.

In realtà, Trump ha un'autorità limitata per intervenire in base all'attuale legge sull'autogoverno che regola la supervisione federale del Distretto di Columbia, spiega Reuters. Almeno ora, prima di cambiare le legislazioni per assumere un maggiore controllo su Washington D.C., qualcosa di cui ha già parlato quest'anno.