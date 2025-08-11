Donald Trump ha ordinato a tutti i senzatetto di lasciare Washington, D.C.

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sulla sua piattaforma di social media, Truth Social, che tutti i senzatetto devono lasciare la capitale della nazione, Washington D.C. Ma allo stesso tempo, i criminali non devono andarsene... perché saranno messi in prigione, "dove appartengono". Come al solito, il modo in cui il presidente degli Stati Uniti trasmette un messaggio è senza dubbio destinato a suscitare conversazioni online.

"Domani terremo una conferenza stampa alla Casa Bianca. Renderò la nostra capitale più sicura e più bella di quanto non sia mai stata prima. I senzatetto devono andarsene, IMMEDIATAMENTE. Ti daremo posti dove stare, ma LONTANO dalla Capitale. I criminali, non devi trasferirti. Ti metteremo in prigione a cui appartieni. Accadrà tutto molto velocemente, proprio come il Confine. Siamo passati da milioni di persone a ZERO negli ultimi mesi. Sarà più facile: preparati! Non ci sarà nessun "MR. BRAVO RAGAZZO". Vogliamo indietro la nostra Capitale. Grazie per l'attenzione che mi avete dedicato a questa questione!"

Secondo la BBC, questo atto di rabbia arriva dopo che "un ex dipendente di 19 anni del Dipartimento per l'efficienza del governo (Doge) è stato aggredito in un presunto tentativo di furto d'auto a Washington DC". Ma allo stesso tempo, un sindaco democratico, Muriel Bowser, ha dichiarato che la città non sta vivendo un picco di criminalità.