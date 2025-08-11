Italiano
Donald Trump ha ordinato a tutti i senzatetto di lasciare Washington, D.C.

"Ti daremo un posto dove stare, ma LONTANO dalla Capitale."

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sulla sua piattaforma di social media, Truth Social, che tutti i senzatetto devono lasciare la capitale della nazione, Washington D.C. Ma allo stesso tempo, i criminali non devono andarsene... perché saranno messi in prigione, "dove appartengono". Come al solito, il modo in cui il presidente degli Stati Uniti trasmette un messaggio è senza dubbio destinato a suscitare conversazioni online.

"Domani terremo una conferenza stampa alla Casa Bianca. Renderò la nostra capitale più sicura e più bella di quanto non sia mai stata prima. I senzatetto devono andarsene, IMMEDIATAMENTE. Ti daremo posti dove stare, ma LONTANO dalla Capitale. I criminali, non devi trasferirti. Ti metteremo in prigione a cui appartieni. Accadrà tutto molto velocemente, proprio come il Confine. Siamo passati da milioni di persone a ZERO negli ultimi mesi. Sarà più facile: preparati! Non ci sarà nessun "MR. BRAVO RAGAZZO". Vogliamo indietro la nostra Capitale. Grazie per l'attenzione che mi avete dedicato a questa questione!"

Secondo la BBC, questo atto di rabbia arriva dopo che "un ex dipendente di 19 anni del Dipartimento per l'efficienza del governo (Doge) è stato aggredito in un presunto tentativo di furto d'auto a Washington DC". Ma allo stesso tempo, un sindaco democratico, Muriel Bowser, ha dichiarato che la città non sta vivendo un picco di criminalità.

