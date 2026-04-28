Donald Trump licenzierà tutti i 22 membri del consiglio dell'agenzia governativa National Science Foundation

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Donald Trump ha licenziato tutti e 22 i membri del consiglio consultivo della National Science Foundation (NSF), una delle agenzie governative più importanti dedicate alla ricerca, all'istruzione e al finanziamento di tutti i campi non medici della scienza e dell'ingegneria. Questa agenzia indipendente è stata fondata nel 1950 e i suoi membri sono nominati dal Presidente degli Stati Uniti in mandati di sei anni in modo scaglionato, e tutti devono essere 'eminenti' nei loro campi scientifici.

Ma la scorsa settimana, tutti i membri hanno ricevuto un'email che comunicava che le loro posizioni erano state licenziate con effetto immediato. Secondo Nature, segue a licenziamenti di massa simili tra i consulenti scientifici federali: lo scorso anno tutti i 17 membri del Comitato Consultivo sulle Pratiche di Immunizzazione, che ha avuto un ruolo cruciale nella politica vaccinale statunitense, sono stati licenziati, così come 14 comitati consultivi della NSF, per ridurre la spesa pubblica.

Questa mossa lascia temporaneamente la NSF senza headless, un'agenzia con 1532 dipendenti nel 2025 e un budget annuale salito a 8,28 miliardi di dollari nel 2020, principalmente dedicato al finanziamento di progetti di ricerca in università e centri, ma molti si aspettano ulteriori tagli poiché Trump sta lanciando ulteriori attacchi alla ricerca accademica.

Secondo El País, si vocifera che la Casa Bianca nominerebbe l'investitore finanziario Jim O'Neill come nuovo direttore della NSF, una figura criticata da molti perché manca di un background scientifico e lavorerebbe per smantellare l'organizzazione.