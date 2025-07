Donald Trump pone il veto al Wall Street Journal dopo aver pubblicato la lettera di Trump a Epstein

HQ

Giovedì scorso, 17 luglio, il Wall Street Journal ha pubblicato una raccolta di lettere regalate a Jeffrey Epstein per il suo 50° compleanno nel 2003, e una di esse aveva la firma di Donald Trump accanto al disegno di una donna nuda. Includeva la frase "Buon compleanno – e che ogni giorno possa essere un altro meraviglioso segreto".

L'amministrazione Trump ha subito affermato che la lettera era falsa, per tagliare i legami con il famigerato finanziere di New York Jeffrey Epstein, riconosciuto colpevole di traffico sessuale con minori, morto in carcere nel 2019, secondo quanto riferito come suicidio, e che molti credono facesse parte di uno scandalo sessuale più grande che coinvolge molte persone potenti che il governo sta cercando di insabbiare. anche quando molti dei suoi elettori vogliono ancora che la "lista dei clienti di Epstein" sia resa pubblica.

A seguito dell'articolo del WSJ, il presidente degli Stati Uniti ha citato in giudizio i due giornalisti del Wall Street Journal che hanno riportato la storia per diffamazione e calunnia, così come Rupert Murdoch, proprietario della holding News Corp. E lunedì ha fatto un ulteriore passo avanti e ha posto il veto al WSJ dal suo imminente viaggio presidenziale in Scozia.

L'addetta stampa Karoline Leavitt ha detto che era "dovuto alla condotta falsa e diffamatoria del Wall Street Journal". Alcuni giornalisti sono inclusi nel "pool stampa" per coprire i viaggi ufficiali con il presidente. Di solito, i giornalisti di diverse testate partecipano a questo pool, ma come riporta la CNN, Trump ha ora posto il veto a due testate: il WSJ e l'Associated Press, perché le agenzie di stampa internazionali facevano ancora riferimento al "Golfo del Messico", nonostante Trump avesse ordinato di chiamarlo "Golfo d'America".