Donkey Kong 64 amplierà la libreria Nintendo 64 di Nintendo Switch Online la prossima settimana

Nintendo ha annunciato il prossimo gioco che entrerà a far parte della parte Nintendo 64 del suo portafoglio Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Il celebre platform 3D di Rare, Donkey Kong 64, arriverà sul servizio già la prossima settimana, espandendo il portfolio a 43 giochi per chi è in Occidente.

La data esatta di uscita di Donkey Kong 64 su Switch Online è il 4 giugno e, per avere un assaggio di ciò che questa versione del gioco offrirà ai fan, è stato condiviso un trailer del gioco, che potete vedere integralmente qui sotto.

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Per chi non ha ancora provato il titolo del 1999, per il quale probabilmente una grande parte dei giocatori Nintendo moderni corrisponde a questo requisito, la sinossi di Donkey Kong 64 viene spiegata come segue.

"Unisciti a Donkey Kong, Diddy Kong, Tiny Kong, Lanky Kong e Chunky Kong mentre combattono per tenere l'isola DK al sicuro e salva da K. Rool e la sua ciurma Kremling. Arrampicati, nuota e salta con ciascuno dei cinque membri Kong attraverso aree insidiose e enigmatiche, sfruttando le loro abilità speciali e i potenziamenti. Incontrano aiuti amichevoli da altri Kong e un Kremling in gabbia di nome K. Lumsy. Cerca collezionabili e gioca a minigiochi stravaganti da solo, oppure sfida in arene di battaglia con amici in una visuale a schermo diviso per quattro giocatori. C'è abbastanza divertimento da farti impazzire!"