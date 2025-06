Donkey Kong Bananza sarà un contendente GOTY? Ne parliamo nell'ultimo The Gamereactor Show

HQ

Il Nintendo Switch 2 ha avuto un lancio molto ammirevole e impressionante, con unità che sono andate a ruba in tutto il mondo. Tuttavia, la console è stata colpita da un difetto chiave: la semplice mancanza di nuovi giochi da giocare su di essa. A parte Mario Kart World e il polarizzante Nintendo Switch 2 Welcome Tour, ci sono pochissimi giochi effettivamente nuovi per il sistema, ma questo cambierà almeno in parte il mese prossimo quando Donkey Kong Bananza arriverà.

Il lancio del gioco è previsto per il 17 luglio e recentemente è stato ospitato un Direct che ha dedicato una buona quantità di tempo ad approfondire il progetto e spiegare perché dovremmo essere tutti molto entusiasti per esso. In effetti, il Direct ha dipinto l'immagine di un gioco che potrebbe essere un altro contendente al Gioco dell'Anno, se manterrà l'obiettivo e manterrà i molti elementi di gioco che ha promesso durante l'esplosione di informazioni.

Quindi dovremmo aspettarci di vedere DK Bananza nelle conversazioni GOTY entro la fine dell'anno. Facciamo del gioco il soggetto dell'ultimo episodio di The Gamereactor Show, in cui Alex ed io ci entusiasmiamo per il platform 3D e diamo le nostre prime impressioni su di esso.

Assicurati di guardare l'ultimo episodio dello spettacolo qui sotto, sul tuo fornitore di podcast preferito, che si tratti di Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.