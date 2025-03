Donnarumma impara a sue spese una lezione preziosa dal calcio: non distogliere mai lo sguardo dal pallone

HQ

Nella follia dei quarti di finale di Nations League di ieri sera, forse nessun'altra partita è stata più movimentata di Germania - Italia 3-3, con la squadra tedesca che ha punito seriamente gli Azzurri (un risultato complessivo di 5-1 all'intervallo) che l'Italia ha quasi ribaltato nel secondo tempo. Nonostante i suoi sforzi, l'Italia ha subito grandi colpi, tra cui forse uno dei gol più surreali degli ultimi tempi...

Gianluigi Donnarumma si è guadagnato il posto di capitano dell'Italia, e in questa stagione è stato incredibile per il Paris Saint-Germain, tra cui aver parato due rigori contro il Liverpool, ma domenica ha commesso un errore che ricorderà a lungo, e dovrebbe essere un promemoria per ogni giocatore, portiere e non, a non distrarsi mai e a tenere sempre gli occhi sulla palla.

https://x.com/gioele_dechiara/status/1903909973991551477

Dopo un colpo di testa, Donnarumma è andato a lamentarsi con l'arbitro. In qualità di capitano della squadra, ha il diritto di parlare con l'arbitro. Tuttavia, non si è reso conto che la palla era in movimento: Joshua Kimmich ha giocato rapidamente la palla e Jamal Musiala ha dovuto semplicemente spingere la palla a porta vuota.

Secondo France 24, il raccattapalle che ha passato rapidamente la palla a Kimmich per il calcio d'angolo veloce quando si è reso conto che Donnarumma era distratto, un quindicenne di nome Noel Urbaniak, riceverà un biglietto gratuito per la prossima partita casalinga e si farà autografare la palla.