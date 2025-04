Don't Nod riporta Lost Records: Bloom & Rage è in linea con le aspettative di vendita

HQ

Sembra che dal punto di vista finanziario, Don't Nod abbia avuto un inizio piuttosto solido quest'anno. Nonostante sembri non essere all'altezza delle aspettative nel 2024, ci sono buoni indicatori che le cose potrebbero tornare in carreggiata per lo sviluppatore e l'editore quest'anno.

Nel suo ultimo rapporto trimestrale sugli utili, Don't Nod ammette che le cose non sono andate secondo i piani nel 2024, ma quest'anno la forte accoglienza dei suoi nuovi titoli è stata un buon indicatore del potenziale di vendita a lungo termine.

Lost Records: Bloom & Rage guida la carica qui, con un punteggio Metacritic di 80 e un punteggio utente Steam del 92%. Ciò conferma l'esperienza di "Don't Nod " nel genere dell'avventura narrativa. Supportato da una partnership strategica con Sony, le vendite del gioco sono in linea con le previsioni, in un mercato sempre più selettivo".

Don't Nod cita anche il recente Koira come un lancio forte, a causa dell'accoglienza critica del gioco. C'è anche la speranza che The Lonesome Guild, che uscirà entro la fine dell'anno, soddisfi le aspettative in modo simile.

Lost Records: Bloom & Rage è ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S.