Dopo aver sfiorato la vittoria su Alcaraz, Lorenzo Musetti si ritira nel set finale delle semifinali del Roland Garros

Carlos Alcaraz raggiunge la finale del Roland Garros, sopravvivendo a una delle migliori esibizioni tennistiche di Musetti di sempre... Chi non ha potuto continuare: 6-4, 6(3)-7(7), 0-6, 0-2. Un finale deludente per Musetti, che ha dato davvero l'impressione di poter battere 'Carlitos' una volta per tutte: lo spagnolo ha vinto tutte le partite giocate tranne il primo incontro del 2022 (6-1 per Alcaraz negli scontri diretti).

Nel primo set, Musetti ha dominato Alcaraz in un modo che non avevamo mai visto. Non c'è da stupirsi, visto che è, dopo Carlos, il giocatore con il miglior record sulla terra battuta finora quest'anno (ha perso contro Alcaraz alla semifinale di Roma e alla finale di Monte-Carlo quest'anno).

Tuttavia, Alcaraz è migliorato nel secondo set e le cose sono cambiate drasticamente nel terzo set, una vittoria per 6-0. Sarà perché Musetti ha perso fiducia o concentrazione, ma a quanto pare aveva un po' di dolore alla gamba: ha chiesto assistenza medica tra il terzo e il quarto set, e quando stava perdendo di nuovo 2-0, ha deciso che non valeva la pena continuare.

Alcaraz difenderà il suo titolo contro Novak Djokovic o Jannik Sinner, il vincitore di un altro grande match che vedremo più tardi oggi.