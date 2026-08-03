Dopo decenni di caccia alle balene: ora sono evidenti segnali chiari di ripresa

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Le balene furono cacciate senza pietà per molto tempo con metodi brutali, e molte specie rischiarono quasi l'estinzione. Dal 1986, tuttavia, i paesi di tutto il mondo hanno concordato di fermare quasi del tutto la caccia alle balene, un divieto che pochissimi paesi stanno attualmente violando, anche se la caccia alle balene è ancora in attenzione.

Ma grazie a ciò, le grandi balene hanno iniziato a riprendersi, e AP News riporta ora che una coppia sudafricana ha recentemente assistito a un cosiddetto "supergruppo", composto da quasi 300 megattere. Il ricercatore principale Els Vermeulen dell'Università di Pretoria afferma:

"In generale, la moratoria sulla caccia alle balene può essere classificata come una delle più forti storie di successo nella conservazione nell'ambiente marino."

Purtroppo, non tutte le specie si sono riprese, e la guerra in Iran sta avendo un impatto negativo sugli animali, ma ci sono ancora segnali che le cose stanno andando nella giusta direzione per loro.