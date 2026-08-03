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Dopo decenni di caccia alle balene: ora sono evidenti segnali chiari di ripresa

Una coppia sudafricana vide 300 megattere in un supergruppo.

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Le balene furono cacciate senza pietà per molto tempo con metodi brutali, e molte specie rischiarono quasi l'estinzione. Dal 1986, tuttavia, i paesi di tutto il mondo hanno concordato di fermare quasi del tutto la caccia alle balene, un divieto che pochissimi paesi stanno attualmente violando, anche se la caccia alle balene è ancora in attenzione.

Ma grazie a ciò, le grandi balene hanno iniziato a riprendersi, e AP News riporta ora che una coppia sudafricana ha recentemente assistito a un cosiddetto "supergruppo", composto da quasi 300 megattere. Il ricercatore principale Els Vermeulen dell'Università di Pretoria afferma:

"In generale, la moratoria sulla caccia alle balene può essere classificata come una delle più forti storie di successo nella conservazione nell'ambiente marino."

Purtroppo, non tutte le specie si sono riprese, e la guerra in Iran sta avendo un impatto negativo sugli animali, ma ci sono ancora segnali che le cose stanno andando nella giusta direzione per loro.

Dopo decenni di caccia alle balene: ora sono evidenti segnali chiari di ripresa

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