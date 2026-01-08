"Dopo l'hotel, costruisci un bordello. Al diavolo i titoli, quello che vogliamo è concreto", affermano i tifosi del Benfica arrabbiati

HQ

Il Benfica ha subito una disastrosa sconfitta contro lo Sporting Braga alla Taça da Liga (Coppa di Lega portoghese) mercoledì, e i tifosi hanno risposto con un colpo diretto ai vertici del club di Lisbona: "Dopo l'hotel, costruisci un bordello. Al diavolo i titoli, quello che vogliamo è il concreto".

Il Benfica ha vinto la Coppa di Lega Portoghese (nota anche come Allianz Cup, diversa dalla più consolidata Taça de Portugal) un record di otto volte dalla sua creazione fino al 2007, incluso l'anno scorso.

Tuttavia, mercoledì sono sconfitti 3-1 contro Braga (che ha vinto nel 2024). La squadra è anche a dieci punti dal leader Porto nel campionato portoghese, al terzo posto, un risultato deludente per José Mourinho, che aveva preso in mano la squadra all'inizio di questa stagione, a 25 anni dal suo primo ruolo da allenatore a Lisbona.

In effetti, Mourinho era particolarmente arrabbiato, e ha detto alla stampa che "sperava che i suoi giocatori non dormissero stanotte", che ci sono state diverse "prestazioni inaccettabili" e che ha tenuto un discorso ai suoi giocatori dopo la partita che "si è rivelato un monologo"

I tifosi reagiscono all'inaugurazione dell'hotel Benfica

Tuttavia, i tifosi del Benfica erano forse più arrabbiati, poiché uno striscione appeso allo Estádio da Luz faceva riferimento alle recenti imprese del club: "Dopo l'hotel, costruisci un bordello. Al diavolo i titoli, quello che vogliamo è il concreto".

Si riferiscono all'apertura di un hotel nel centro di Lisbona, nell'edificio dove si trovavano i loro uffici originali, chiamato Benfica 1904, decorato con la storia del club.

Il Benfica (che, oltre ai risultati sportivi mediocri, è stato recentemente oggetto di un'indagine per corruzione nel 2024 che ha coinvolto il loro ex presidente Luís Filipe Vieira e fino a dieci direttive del club per frode finanziaria e persino "comportamento antisportivo".

Naturalmente, l'apertura di un hotel a quattro stelle a Lisbona, che la maggior parte dei loro fan non visiterà mai, non ha avuto un buon gradimento tra i tifosi...