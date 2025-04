Dopo una stagione piena di infortuni, Mikel Arteta chiede squadre più grandi nel calcio per proteggere i giocatori

HQ

L'Arsenal ha sofferto molto in questa stagione a causa degli infortuni e la loro sfortuna non si ferma qui, visto che hanno subito gravi colpi nelle ultime settimane, con giocatori chiave come Gabriel Magalhães che hanno saltato il resto della stagione, come è successo con Kai Havertz e Gabriel Jesús negli ultimi mesi. Per Mikel Arteta, la soluzione è consentire l'ingaggio di più giocatori in rosa.

I regolamenti attuali consentono solo a 25 giocatori di essere registrati nella squadra all'inizio della stagione, con nove giocatori che possono essere in panchina durante le partite vere e proprie. Ma Arteta pensa che, con l'aumento del numero di partite giocate in tutte le competizioni, sia ragionevole aspettarsi che la squadra sarà più grande.

Questo è ciò che l'allenatore spagnolo ha dichiarato al Daily Mail: "Logicamente se chiediamo ai giocatori di giocare più partite in più competizioni con più viaggi e più intensità, l'unica soluzione per affrontarlo sono più giocatori. Non vedo nessun'altra soluzione."

Ai margini dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid, l'Arsenal sarà privo di Havertz, Jesus, Magalhães e Calafiori. D'altra parte, le cose non sembrano troppo buone, dato che Carvajal, Ceballos, Mendy e Militão non saranno messi da parte per il Real Madrid, con Thibaut Courtois che recupera a malapena in tempo per la partita di martedì dopo aver saltato le ultime tre partite.