Dovrai imparare a camminare come un faro se vuoi giocare Keeper

HQ

È stato durante l'edizione di quest'estate di Xbox Games Showcase che Microsoft ha finalmente annunciato il prossimo titolo di Double Fine. Lo studio del veterano Tim Schafer ha un talento per sorprenderci sempre e offrire esperienze che non abbiamo mai visto prima, e questo è chiaramente qualcosa che intendono continuare a perseguire.

Ecco perché giocheremo nei panni di un faro nell'avventura Keeper, da cui non abbiamo visto molto. Ma nell'ultimo episodio del podcast ufficiale di Xbox, il conduttore visita Double Fine per dare un'occhiata a Keeper un po' più da vicino e condivide alcuni dettagli tramite Xbox Wire.

Tra le altre cose, parlano di come inizia l'avventura e di com'è controllare un faro. Ovviamente, non è la cosa più facile da fare, e l'idea è che dovremmo scoprirlo da soli:

"Molti giochi si aprono con tutorial, ma ne ho visti pochissimi che vedono letteralmente il tuo personaggio imparare a camminare.

In una bella introduzione a come il gioco insegna al giocatore senza semplicemente dirgli cosa fare, ti rendi conto che la tua levetta sinistra fa inclinare il faro. Naturalmente, lo proverai un po', fino a quando non si staccherà bruscamente alla base e, attraverso un processo che ci resta da indovinare, cresceranno quattro zampe sottili. Da qui, ti alzi e, come in un documentario naturalistico su un cucciolo di giraffa, fai vacillare il tuo faro in discesa, cercando di capire come far funzionare esattamente i suoi nuovi arti".

Come per la maggior parte dei titoli firmati Double Fine, possiamo aspettarci un umorismo stravagante e sorprendente. E insegnare al tuo faro a camminare sembra portare a diverse scene folli:

"È un tutorial presentato come una commedia: mentre lotti per ottenere il controllo, il faro scivola contro auto abbandonate e case fatiscenti, facendole a pezzi nei suoi sforzi. Alla fine, impara a camminare, poi a correre, e iniziamo un viaggio senza alcun obiettivo se non la sottile implicazione di scoprire: "cosa c'è su quella montagna?" "

Keeper uscirà sia per PC che per Xbox Series S/X e sarà ovviamente incluso in Game Pass quando sarà presentato in anteprima il 17 ottobre. Dai un'occhiata all'episodio del podcast qui sopra per un sacco di gameplay e alcune nuove immagini qui sotto.