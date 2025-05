Dragon Quest I & II HD-2D Remake è una chiave magnetica su Nintendo Switch 2

HQ

Dragon Quest I & II HD-2D Remake uscirà entro la fine dell'anno e utilizzerà la nuova funzione di chiave magnetica del gioco con la sua versione per Nintendo Switch 2.

Questo arriva da Wario64 su Bluesky, che conferma che il prossimo remake RPG avrà una dimensione di 17 GB e sarà una chiave di gioco. È interessante notare che la versione originale per Nintendo Switch del remake avrà il gioco completo incluso nella cartuccia.

Le chiavi magnetiche dei giochi rimangono in qualche modo un punto di controversia per i fan di Nintendo Switch 2. Ad alcuni piace il modo in cui funzionano, essenzialmente avere la cartuccia che funge da licenza per il gioco, mentre altri vogliono che i giochi siano completamente sulla cartuccia. Sembra che spetti principalmente agli sviluppatori e agli editori decidere se il loro gioco è sulla cartuccia o meno. Cyberpunk 2077, ad esempio, sarà completamente su una cartuccia, con una dimensione del file molto più grande di quella di Dragon Quest I & II HD-2D Remake.

