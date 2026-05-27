Dragon Quest Monsters: The Withered World annunciato; previsto per l'uscita prima di DQ XII: Beyond Dreams

La breve ma intensa diretta streaming di Square Enix per celebrare il 40° anniversario di Dragon Quest è giunta al termine, e ci ha finalmente offerto uno sguardo sul futuro della serie di lunga durata.

Abbiamo già discusso del prossimo grande progetto principale, Dragon Quest XII: Beyond Dreams, ma durante lo streaming di oggi, il produttore Yosuke Saito e il game designer Yuji Horii hanno annunciato un secondo nuovo progetto, Dragon Quest Monsters: The Withered World. Non sappiamo nulla di questo nuovo titolo della serie spin-off, dato che abbiamo visto solo un concept art con protagoniste, Blanca e Nera, che hanno anche avuto un ruolo chiave in Dragon Quest V: The Hand of the Heavenly Bride.

Dragon Quest Monsters: The Withered World sarà rilasciato - questo è stato confermato - su PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 al lancio. Questo è in linea con quanto lo stesso Horii ha accennato nell'intervista che abbiamo fatto con lui l'anno scorso, quando ha detto che sostenevano il Nintendo Switch 2.

Dai un'occhiata al breve teaser di Dragon Quest Monsters: The Withered World qui sotto.