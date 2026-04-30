Dreame ha montato booster a razzo al suo concept EV per una velocità 0,9 secondi da 0 a 100 km/h

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Hanno iniziato a produrre aspirapolvere robot, ma hanno più volte avvisato stampa e consumatori che le loro ambizioni li porteranno ben oltre. Sappiamo che lavorano su TV, e non è davvero la fine della storia.

Come riporta Top Gear, Dreame ha annunciato un concept di hypercar elettrica (si legge a destra) chiamato Nebula NEXT 01 JET Edition. In realtà è una nuova edizione del concetto originale, ed è francamente scandaloso.

Ha una potenza vicina a 1900 cavalli e può generare fino a 100 kN di spinta, presumibilmente aiutandola a raggiungere 0-100 chilometri orarie in 0,9 secondi. E come si fa a raggiungere questo risultato? Con doppi razzi a combustibile solido - sì, razzi.

Questo però rimane un concetto, ed è improbabile che i booster a razzo vengano mai disponibili nei modelli di mercato, ma Dreame è ovviamente... Beh, sto sognando in grande qui.