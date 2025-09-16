Drone neutralizzato sorvolando edifici governativi a Varsavia

HQ

La violazione della Polonia da parte dei droni russi ha fatto notizia negli ultimi giorni. Ora, le forze di sicurezza polacche hanno neutralizzato un drone che sorvolava edifici governativi riservati a Varsavia, con le autorità che hanno arrestato due cittadini stranieri sospettati di coinvolgimento. Il primo ministro Donald Tusk ha confermato l'operazione, che arriva nel mezzo di un'ondata di violazioni dello spazio aereo legate alla guerra della Russia in Ucraina. "Proprio ora, il Servizio di protezione dello Stato ha neutralizzato un drone che operava sopra edifici governativi (Parkowa) e il Belweder. Due cittadini bielorussi sono stati arrestati. La polizia sta indagando sulle circostanze dell'incidente". Naturalmente, se volete leggere le sue esatte parole, potete farlo attraverso il seguente link. Andare!