Drone ucraino abbatte un elicottero russo Mi-8 in volo, a 200 chilometri all'interno della Russia

Le Forze Operazioni Speciali ucraine affermano di aver utilizzato un drone a lungo raggio "deep-strike" per abbattere un elicottero russo Mi-8 all'interno della regione russa di Rostov, segnando quella che descrivono come una nuova pietra miliare nell'uso dei droni guidati.

L'unità ha annunciato l'operazione sabato, definendola la prima volta che un drone di questo tipo abbatte un elicottero in volo. L'attacco sarebbe avvenuto a circa 200 chilometri dalla linea del fronte e segue una serie di sforzi ucraini per espandere la portata e la precisione della flotta di droni. Kiev si è sempre più affidata a sistemi senza equipaggio per compensare la carenza di personale ed equipaggiamenti mentre la guerra entra nel suo terzo anno.

Forze Operazioni Speciali dell'Ucraina su Telegram:

"Cambiando le regole del gioco: ora siamo noi i cacciatori!"

"Per la prima volta, un elicottero russo Mi-8 è stato abbattuto in volo da un drone 'deep strike' delle Forze Speciali!"

"Ogni missione richiede creatività, dalle caratteristiche tecniche dell'equipaggiamento alla pianificazione e all'addestramento dei piloti."

"Questa missione ha lasciato il nemico con molte domande, le cui risposte sono note solo ai membri dell'equipaggio dell'Mi-8, ma non lo diranno."