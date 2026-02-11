Droni dei cartelli messicani? Confusione circonda la breve chiusura dello spazio aereo dell'aeroporto di El Paso

HQ

I funzionari statunitensi hanno fornito spiegazioni contrastanti mercoledì dopo che la Federal Aviation Administration ha improvvisamente chiuso (e poi rapidamente riaperto) lo spazio aereo sopra l'Aeroporto Internazionale di El Paso. Il segretario ai trasporti Sean Duffy e altri funzionari dell'amministrazione hanno dichiarato che i droni dei cartelli messicani avevano violato lo spazio aereo statunitense, provocando un'azione militare e la chiusura temporanea. Tuttavia, due persone informati sulla questione hanno dichiarato che la chiusura era collegata al test da parte del Dipartimento della Difesa di nuove tecnologie anti-droni e alle preoccupazioni riguardo ai potenziali rischi per gli aerei vicini.

La FAA inizialmente ha sospeso tutti i voli a tarda notte di martedì per quella che ha descritto come "motivi di sicurezza speciali", bloccando il traffico per quella che era stata inizialmente annunciata come una restrizione di 10 giorni. L'ordine fu revocato meno di otto ore dopo, con l'agenzia che dichiarò che non vi era alcuna minaccia per l'aviazione commerciale. I leader locali hanno dichiarato di non essere stati informati in anticipo, causando confusione, deviando voli di evacuazione medica e disturbando i viaggiatori in tutto il Texas occidentale e il sud del New Mexico.

Il sindaco di El Paso ha criticato la mancanza di comunicazione, definendo la decisione inaccettabile, mentre la rappresentante Veronica Escobar ha messo in dubbio la spiegazione dell'amministrazione, affermando che il Congresso non era stato informato di alcuna minaccia straordinaria da parte dei droni. L'episodio si è svolto in un contesto di avvertimenti più ampi da parte di funzionari statunitensi riguardo all'attività dei droni dei cartelli lungo il confine, anche se le autorità messicane hanno pubblicamente minimizzato le affermazioni di incursioni significative di droni...