Drownlight: un oscuro gioco di strategia ambientato in un mondo allagato

Fathomlight ci invita in mare aperto nel loro prossimo gioco indie Drownlight. Un oscuro gioco di strategia in cui veniamo catapultati a capofitto in un mondo allagato, illuminato da un unico faro attorno al quale viene costruita l'ultima città dell'umanità. Gli sviluppatori lo descrivono come segue:

Drownlight è un simulatore di sopravvivenza per la costruzione di città ambientato in un mondo allagato. Costruisci ed espandi la tua città attorno a un faro, gestisci le risorse e prendi decisioni morali che modellano il destino dei sopravvissuti. I segreti si nascondono nelle acque impetuose e, se il faro si spegne, la città potrebbe essere persa per sempre.

Assumi il ruolo di un leader responsabile dell'espansione della città, del mantenimento del faro acceso e della cura della popolazione, così come di coloro che arrivano da lontano, sperando di fare della città la loro nuova casa. Fathomlight promette un mix di dilemmi morali, costruzione di città e sopravvivenza. Finora non c'è una data di uscita chiara, ma puoi dare un'occhiata al gioco su Steam e inserirlo nella lista dei desideri.

Drownlight è qualcosa che cattura il tuo interesse?