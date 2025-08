Dua Lipa ha ottenuto la cittadinanza kosovara Il musicista londinese è noto per avere genitori kosovari-albanesi.

HQ Le ultime notizie sul Kosovo. Nonostante sia nata e cresciuta nel Regno Unito a Londra, Dua Lipa ha legami molto chiari con entrambi i paesi dell'Europa sud-orientale, l'Albania e il Kosovo. I genitori della musicista provengono dai rispettivi paesi e anche lei ha trascorso una parte della sua adolescenza vivendo nella capitale kosovara di Pristina. Di recente, il presidente kosovaro Vjosa Osmani ha fatto una mossa per concedere a Lipa la cittadinanza del paese. Questo avviene mentre il politico considera il cantante come "una delle personalità culturali e artistiche più importanti nella storia del nostro paese". Parlando di questo onore, Lipa ha commentato (secondo The Guardian), dove ha espresso: "Mi sento così grata di aver ricevuto la cittadinanza kosovara dal nostro presidente Vjosa Osmani". Lipa è diventata una delle più grandi pop star del mondo, con diversi singoli e album al numero 1, ed è diventata protagonista di molti concerti e festival. DFree / Shutterstock.com