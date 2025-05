Due doppiatori di OG Persona 4 confermano di non essere stati contattati per un remake

HQ

Dopo il successo di Persona 3: Reloaded, sembra che Atlus stia cercando di offrire ai fan di Persona un'altra esperienza remake. Un remake di Persona 4 sembra essere in arrivo, anche se sembra arrivare a scapito del fatto che i doppiatori originali non faranno il loro ritorno.

Yuri Lowenthal, che ha interpretato Yosuke in Persona 4, ha recentemente scritto su Bluesky (in un post ora cancellato che Eurogamer ha catturato) che non tornerà. "Ho chiesto. Forse l'ho anche implorato, ma non vogliono che torni", ha scritto.

Anche Erin Fitzgerald, che ha interpretato Chie Satonaka in Persona 4, ha postato online che non tornerà. E così, sembra che mentre questo crea prove per un remake di Persona 4, significa anche che il cast vocale inglese sarà significativamente cambiato.