Due milioni di giocatori hanno comprato Fall Guys su Steam durante la sua prima settimana

Se dovessimo scegliere un solo gioco da eleggere come re del momento, la nostra scelta non potrebbe che ricadere su l'ultima fatica di Mediatonic, Fall Guys: Ultimate Knockout. Il titolo ha riscosso un incredibile successo sin dalle prime battute. Dopo una settimana dal lancio del gioco, il publisher Devolver Digital ha mostrato delle nuove impressionati statistiche:



1.5 milioni di corone sono state raccolte

60 millioni di giocatori sono caduti negli abissi

Gli spettatori di Twitch hanno visto Fall Guys per 23 milioni di ore



Il numero più impressionante però è quello delle vendite su PC, con oltre 2 milioni di giocatori che hanno acquistato la versione Steam del titolo nei primi sette giorni. Oltre al numero in sé, è incredibile che questo risultato sia stato conseguito in concomitanza con la possibilità scaricare il gioco senza costi aggiuntivi da parte dei possessori di PlayStation Plus. Assicuratevi di dare un'occhiata alla nostra recensione di questo divertente party game se non l'avete ancora fatto.