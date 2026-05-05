Due morti, ben oltre una dozzina di feriti in una "orribile furia" a Lipsia, Germania

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Due persone sono morte e 22 ferite dopo che un'auto si è schiantata contro una folla nella città tedesca orientale di Lipsia. Il sospettato colpevole è stato confermato essere un cittadino tedesco di 33 anni ed è stato arrestato dopo aver investito i cittadini con il suo veicolo e poi aver tentato di fuggire. Le autorità attualmente non sono chiare sul movente dell'aggressore.

Tramite la BBC, Michael Kretschmer, capo dello stato della Sassonia - che include Lipsia - ha dichiarato che il colpevole aveva precedentemente sofferto di malattie mentali.

"Siamo completamente sbalorditi da ciò che è successo. Un uomo è entrato ad alta velocità nell'area commerciale. Attualmente stiamo piangendo due morti, tre persone con ferite gravi e molte altre ferite", ha dichiarato il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung. Ha anche definito l'attacco una "orribile furia."

"Stiamo parlando di un caso di furia violenta. Stiamo partendo dall'assunto che si tratti dell'atto di un solo colpevole e attualmente non abbiamo indicazioni che ci sia ancora una minaccia per la sicurezza pubblica," ha detto la portavoce della polizia di Lipsia, Susanne Luebeck.

Si ritiene che non ci sia alcun motivo politico o religioso legato al crimine. L'autista ha tentato di fuggire dalla scena del crimine attraverso il finestrino del passeggero, dopo che le persone si sono radunate intorno all'auto a seguito dell'aggressione. La polizia intervenne rapidamente, assicurando le mani del sospetto con fascette di cordi.