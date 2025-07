Due Netflix Originals non torneranno per le seconde stagioni

HQ

Netflix ha deciso di non dare il via libera a un ritorno per due delle sueOriginal recenti produzioni. Sia The Residence che Pulse non torneranno per una stagione successiva, nonostante entrambi abbiano debuttato solo di recente sul servizio di streaming.

Secondo The Hollywood Reporter, si dice che la decisione sia stata un motivo costi-benefici, il che significa essenzialmente che gli spettacoli non hanno attirato abbastanza spettatori e generato abbastanza buzz da giustificare il pagamento di un ulteriore ciclo di episodi.

In termini di prestazioni di ogni spettacolo quando ha debuttato, The Residence ha portato quasi 23 milioni di spettatori durante le sue prime quattro settimane sulla piattaforma, mentre Pulse ha rappresentato lo stesso con 20,2 milioni di visualizzazioni. Questo è probabilmente un buon esempio dei livelli di prestazioni che Netflix sta cercando dagli spettacoli se c'è la speranza che abbiano la possibilità di tornare per una seconda uscita.

The Residence era un giallo con omicidio che presentava un cast piuttosto impilato. L'idea per le stagioni future sarebbe stata simile a Knives Out offrendo una struttura di tipo antologico. Per quanto riguarda Pulse, questo era un dramma medico che cercava di capitalizzare la popolarità e la longevità spesso attribuite al genere.