Due piloti muoiono in un catastrofico incidente durante la gara del British Superbike Championship Undici moto si sono scontrate in un incidente mortale sul circuito di Oulton Park.

HQ Un tragico incidente è accaduto lunedì durante una gara del British Supersport Championship a Oulton Park, e due piloti hanno perso la vita: Owen Jenner, 21 anni, inglese, e Shane Richardson, 29 anni, neozelandese. L'incidente è avvenuto nel primo giro della terza gara del weekend, nel weekend di apertura del British Supersport Championship (BSB), con undici piloti coinvolti, una "reazione a catena" di cadute e cadute con conseguenze fatali. Jenner e Richardson sono stati curati a bordo pista e sono stati portati in ospedale, ma sono morti a causa di gravi ferite alla testa e al torace. Un terzo pilota, Tom Tunstall, 47 anni, ha subito gravi lesioni alla schiena e all'addome, secondo una dichiarazione degli organizzatori, Motorsport Vision Racing (MSVR). Altri otto conducenti hanno riportato ferite lievi e sono rimasti illesi. La trasmissione televisiva della competizione è stata interrotta immediatamente. L'indagine sull'incidente è stata avviata e finora non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni.