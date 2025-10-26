Due sospetti arrestati in relazione alla rapina al Louvre

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la polizia francese ha arrestato due sospetti ritenuti coinvolti nel recente furto di diversi gioielli dal Museo del Louvre, secondo Le Parisien. Secondo quanto riferito, gli arresti sono avvenuti nella tarda serata di sabato, una settimana dopo che il gruppo ha fatto irruzione nel museo prima dell'orario di apertura ed è fuggito con i pezzi di valore. Questo è un caso che ha attirato l'attenzione in Francia e in tutto il mondo. Cosa ne pensi della rapina al Louvre? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!