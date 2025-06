Due tifosi hanno guardato gratuitamente la finale di Champions League nascondendosi all'interno di un armadietto del water per 27 ore

HQ

Quanto pagheresti per guardare la finale di Champions League in diretta su uno stadio? I tifosi che sono andati all'Allianz Arena di Monaco per vedere il PSG distruggere l'Inter potrebbero aver pagato centinaia di euro, poiché i prezzi variavano tra € 180 e € 950. Tuttavia, a quanto pare, un paio di fan belgi sono riusciti a guardarlo senza pagare nulla... nascondendosi all'interno di un gabinetto.

Questa non è la prima volta che questa giocata viene utilizzata, e certamente non sarà l'ultima, ma la UEFA potrebbe prendere in considerazione l'idea di aumentare le misure di sicurezza dopo che un video su TikTok è diventato virale mostrando esattamente come hanno fatto: sono entrati negli stadi con giubbotti da lavoro, anche senza badge, e poi si sono nascosti all'interno di un armadietto del water, usando un cartello fatto in casa che dice "fuori servizio".

La parte più difficile è stata aspettare 24 ore, senza quasi dormire, poiché l'armadio era troppo piccolo per due persone e le luci erano sempre accese. Hanno giocato ad alcuni giochi sui loro telefoni per ammazzare il tempo, ma hanno cercato di rimanere in silenzio, hanno detto i due tifosi, Neal Remmerie e Senne Haverbeke, a VRT News (tramite BBC Sport).

Una volta che i tifosi sono entrati nello stadio, hanno lasciato l'armadietto del water e "hanno guardato attentamente quale guardia di sicurezza stava prestando meno attenzione", con il cibo in mano, per trovare un posto a sedere. "Il PSG ha vinto 5-0 e anche noi eravamo nella sezione dei tifosi della squadra vincente. È stata la partita di calcio più bella che abbiamo mai visto", hanno detto.