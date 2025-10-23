Dumb Ways to Die arriva su PC e console con il party game Dumb Ways to Party

Come parte del Galaxies Autumn Showcase 2025, lo sviluppatore PlaySide Studios ha rivelato che porterà la serie Dumb Ways to Die su PC e console nel 2026. Questo sarà sotto forma di una nuova puntata nota come Dumb Ways to Party, e sì, questo sarà un gioco di società eccentrico e stupido incorniciato come uno stravagante gioco a premi.

Il titolo vedrà fino a quattro giocatori sfidarsi in una serie di 40 minigiochi in cui l'obiettivo è quello di superarsi a vicenda. Questo sarà possibile sia in multiplayer online che in cooperativa da divano, e l'azione supporterà il gioco utilizzando alcune icone della serie, come Numpty, Botch e Clod. Il gioco è costruito in modo 3D utilizzando lo stile artistico Dumb Ways to Die, e ci è stato detto che le cose saranno rese ancora più frenetiche attraverso l'introduzione di oggetti imprevedibili.

Dumb Ways to Party non ha una data di lancio oltre il 2026, ma sappiamo che verrà lanciato su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 1 e 2. Dai un'occhiata al trailer di annuncio qui sotto.