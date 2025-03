Dune: Awakening Svelate le edizioni Deluxe e Ultimate

HQ

Mancano poco meno di un paio di mesi all'uscita di Dune: Awakening e i preordini per il gioco sono ora attivi. Il gioco di sopravvivenza di FunCom ambientato nell'iconico universo fantascientifico di Frank Herbert sembra impressionante finora, e ora abbiamo qualche dettaglio in più sulle diverse edizioni che puoi acquistare e sulle specifiche del PC di cui avrai bisogno per eseguire il gioco.

La Standard Edition di Dune: Awakening costa $ 49,99, mentre la Deluxe Edition costa $ 69,99 con la Ultimate Edition che è la più costosa a $ 89,99. Se paghi per la Deluxe o la Ultimate Edition, ottieni l'accesso ai futuri DLC del Season Pass e l'accesso anticipato di 5 giorni. Inoltre, ottieni l'armatura Sardukar acquistando la Deluxe Edition e nella Ultimate Edition ottieni un'ulteriore tuta fissa del film del 2021, un artbook digitale, una colonna sonora digitale, motivi di colore unici e il set di edifici del Palazzo Caladan.

Se vuoi essere sicuro di non sprecare denaro in nessuna di queste edizioni, le specifiche del PC di cui avrai bisogno per eseguire il gioco sono le seguenti:

Minimo





Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (o più recente)



Processore: Intel Core i5-7400, AMD Ryzen 3 1200



Memoria: 16 GB di RAM



Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB), AMD Radeon 5600XT (6 GB)



Memoria: 60 GB di spazio disponibile



Consigliato





Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (o più recente)



Processore: Intel Core i7-10700K, AMD Ryzen 5 2600X



Memoria: 16 GB di RAM



Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 GB), AMD Radeon 6700XT (12 GB)



Memoria: 75 GB di spazio disponibile



Le specifiche non sono troppo impegnative, soprattutto se non ti interessa avere le parti consigliate nel tuo PC. Vale anche la pena notare che questo gioco non verrà lanciato in accesso anticipato e sarà invece un gioco completo, il che è piuttosto raro per i grandi titoli di sopravvivenza. Ci saranno DLC opzionali in futuro, ma non ci saranno abbonamenti e gli aggiornamenti gratuiti aggiungeranno anche più contenuti nel tempo, come spiegato in un nuovo post di FunCom.

Dune: Awakening verrà lanciato su PC il 20 maggio.