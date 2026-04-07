Dune: Part Three sarà il film più breve della trilogia di Denis Villeneuve

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Presentato come l'epica conclusione della saga Dune di Denis Villeneuve, Dune: Part Three sembra essere Il ritorno del re del suo tempo. Con attori di prima scala, un worldbuilding e un design di scenografia incredibilmente grandiosi, e si spera abbastanza attrazione per gli Oscar da far guadagnare a Timmy Timmy un po' d'oro, sembra davvero che Dune: Part Three sarà un'esperienza cinematografica epica. Tuttavia, sarà anche più breve rispetto ai primi due film.

Come si vede sul sito ufficiale IMAX (grazie, GamesRadar+), Dune: Part Three dura due ore e venti minuti. Può sembrare molto tempo, ma è già quindici minuti più breve di Dune (2021), che durava due ore e trentacinque minuti. Il secondo film durava due ore e quarantasette minuti.

Per chiunque abbia letto il libro Dune: Messiah su cui si basa il terzo film, non dovrebbe sorprendere troppo. Il sequel di Dune di Frank Herbert non si preoccupa tanto delle battaglie enormi quanto il primo libro, quindi sarà interessante vedere come Villeneuve riuscirà a bilanciare il materiale originale con le aspettative dei fan che vogliono solo il cinema, che vogliono che questo film sia di dimensioni maggiori e offra più drammaticità rispetto ai primi due messi insieme.